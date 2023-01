FC Bayern: Tickets für das Heimspiel gegen Köln zu gewinnen

Die AZ verlost 5 x 2 Tickets für das Heimspiel gegen Köln.

19. Januar 2023 - 11:32 Uhr

Endlich geht's wieder los! Nach dem Re-Start in Leipzig folgt für den FC Bayern in der anstehenden Englischen Woche gleich das wichtige Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Für das Team von Trainer Julian Nagelsmann eine weitere Gelegenheit, sich von den Verfolgern abzusetzen und wieder den Rhythmus aufzunehmen. Die Tickets für den ersten Auftritt des neuen Jahres in der Allianz Arena am Dienstag, 24. Januar um 20.30 Uhr, sind längst ausverkauft – aber Sie, liebe AZ-Leser, können trotzdem live dabei sein.

Hier mitmachen und Tickets für das FC Bayern Heimspiel gegen den 1. FC Köln gewinnen

Die Teilnahme ist bis einschließlich Freitag, 20. Januar, um 15 Uhr, möglich.