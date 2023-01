Tickets für Biathlon-Weltcup gewinnen

Die AZ verlost 1x2 Generalkarten für den gesamten Weltcup sowie 1x2 Streckenkarten für Freitag und 1x3 Streckenkarten für Sonntag.

04. Januar 2023 - 13:16 Uhr

Spannende Duelle am Schießstand, läuferische Höchstleistungen auf der Strecke und eine bombastische Stimmung – das charakterisiert den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Vom 11. bis zum 15. Januar 2023 wird in der Chiemgau Arena wieder Biathlonsport auf höchstem Niveau geboten. Knapp 300 Athletinnen und Athleten aus insgesamt 30 Nationen werden sich am Schießstand und in der Loipe messen.

