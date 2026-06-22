Tickets für die BMW International Open gewinnen

Von 1. bis 5. Juli finden die BMW International Open in Eichenried statt. Die AZ und MagentaSport verlosen 1x2 Dauerkarten für das Golf-Event vor den Toren Münchens.

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Auch Martin Kaymer nimmt wieder an den BMW Open teil.

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Die Golf-Elite ist zu Gast in München! Von 1. bis 5. Juli finden die BMW International Open in Eichenried statt. Neben Titelverteidiger Daniel Brown schlagen auch die Master-Champions Sergio Garcia, Patrick Reed und Danny Willett in Eichenried auf. Für Deutschland gehen unter anderem Matti Schmid, Stephan Järger, Marcel Siem und Martin Kaymer, der das Turnier in München 2008 gewinnen konnte an den Start.

Die BMW International Open finden im Juli wieder in Eichenried statt. © Telekom

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei den BMW International Open live dabei sein, denn zusammen mit der MagentaSport verlost die Abendzeitung 1x2 Dauerkarten für das Event in Eichenried. Die Tickets werden von der Telekom zur Verfügung gestellt.

Übrigens: Die BMW Open gibt es live bei MagentaSport zu sehen.