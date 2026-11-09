Tickets für das Munich Game der NFL in der Allianz Arena gewinnen

Der Super-Bowl-Champion Seattle Seahawks verlost zusammen mit der Abendzeitung die letzten zwei Tickets für das bereits seit Ewigkeiten ausverkaufte NFL-Spiel in München zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots.

Ausverkaufte Arena am 10. November 2024, als die New York Giants in München auf die Carolina Panthers treffen. Auch beim Munich Game 2026 wird das Stadion des FC Bayern wieder voll sein.

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Die Abendzeitung verlost zusammen mit den Seattle Seahawks 1 x 2 Tickets für das NFL Munich Game 2026 zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions am Samstag, den 15. November, 15.30 Uhr in der Allianz Arena. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Es ist eines der Sport-Events dieses Jahres in München schlechthin! Die Rede ist natürlich von der dritten Auflage (nach 2022 und 2024) des Munich Games der NFL.

Die Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Superstar Amon-Ra St. Brown, die New England Patriots, der sechsmalige NFL-Meister, messen am Sonntag (Kickoff 15.30 Uhr) in der Allianz Arena ihre Kräfte und ihr Können. Und natürlich werden die Fans dort wieder eine große, eine unvergessliche, eine echte Football-Party abfeiern.

Die Tickets für das Erlebnis waren in nur wenigen Stunden restlos ausverkauft. Wirklich restlos?

Die AZ verlost mit den Seattle Seahawks, dem amtierenden Super-Bowl-Champion, noch die zwei letzten Karten für das Spektakel. Überhaupt die Seahawks: Sie fahren in der Football-Woche groß auf. Seattle gastiert – samt Super-Bowl-LX-Trophäe und Champions-LX-Ring – im Park Café, dem Seahawks-Haus (powered by AWS), auch Klub-Ikone Marcus Trufant wird am Wochenende vor Ort sein. Für viele Überraschungen ist gesorgt, auch das wird ein Spektakel!