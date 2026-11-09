Tickets für das Munich Game der NFL in der Allianz Arena gewinnen
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Es ist eines der Sport-Events dieses Jahres in München schlechthin! Die Rede ist natürlich von der dritten Auflage (nach 2022 und 2024) des Munich Games der NFL.
Die Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Superstar Amon-Ra St. Brown, die New England Patriots, der sechsmalige NFL-Meister, messen am Sonntag (Kickoff 15.30 Uhr) in der Allianz Arena ihre Kräfte und ihr Können. Und natürlich werden die Fans dort wieder eine große, eine unvergessliche, eine echte Football-Party abfeiern.
Die Tickets für das Erlebnis waren in nur wenigen Stunden restlos ausverkauft. Wirklich restlos?
Die AZ verlost mit den Seattle Seahawks, dem amtierenden Super-Bowl-Champion, noch die zwei letzten Karten für das Spektakel. Überhaupt die Seahawks: Sie fahren in der Football-Woche groß auf. Seattle gastiert – samt Super-Bowl-LX-Trophäe und Champions-LX-Ring – im Park Café, dem Seahawks-Haus (powered by AWS), auch Klub-Ikone Marcus Trufant wird am Wochenende vor Ort sein. Für viele Überraschungen ist gesorgt, auch das wird ein Spektakel!
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