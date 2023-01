Tennisstar Djokovic steht in Melbourne im Achtelfinale

Wieder zwickt der Oberschenkel, doch Novak Djokovic spielt sich ins Achtelfinale der Australian Open. Nun wartet ein Lokalmatador auf den Serben.

Melbourne

Turnierfavorit Novak Djokovic hat bei den Australian Open in Melbourne das Achtelfinale erreicht - sein Fitnesszustand sorgt aber weiter für Gesprächsstoff.

Der serbische Tennisstar setzte sich in der Rod Laver Arena gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov mit 7:6 (9:7), 6:3, 6:4 durch, musste sich jedoch erneut wegen seiner Oberschenkelprobleme behandeln lassen. Der 35-Jährige ließ sich offensichtlich schmerzgeplagt auch das ein oder andere Mal auf den Hartplatz fallen.

In der nächsten Runde wartet der Australier Alex de Minaur, der sich zuvor mit einer beeindruckenden Leistung gegen den Franzosen Benjamin Bonzi glatt in drei Sätzen durchgesetzt hatte. Doch Djokovics größter Gegner scheint aktuell sein linker Oberschenkel zu sein.

"Was mich immer so ein bisschen stört: Der läuft voll zum Ball und danach kommt das Humpeln – als wenn er demonstrieren will: Ey Leute, ich hab‘ da was. Das nervt mich ein bisschen", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner bei Eurosport: "Aber dass er was hat, ist ganz klar, und die große Frage ist, ob er so durchspielen kann."