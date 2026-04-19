Tennisprofi Shelton siegt in München - Deutscher Doppel-Coup

Ein Amerikaner gewinnt das Tennisturnier von München. Nach dem Aus von Favorit Zverev im Halbfinale können die Zuschauer im Doppel-Wettbewerb eine deutsche Überraschung bejubeln.

Ben Shelton hat das ATP-Turnier von München gewonnen und ein kleines Stück Tennis-Geschichte geschrieben. Der 23-Jährige siegte im Endspiel gegen den Alexander-Zverev-Bezwinger Flavio Cobolli mit 6:2, 7:5. Dadurch feierte der Weltranglistensechste den größten Sandplatz-Sieg eines Amerikaners auf der ATP-Tour seit André Agassis Masters-Erfolg vor 24 Jahren in Rom. Nach 90 Minuten verwandelte Shelton seinen ersten Matchball. Im vorigen Jahr war er bei den BMW Open noch im Finale Zverev unterlegen.

Der beste deutsche Tennisspieler verpasste diesmal das Endspiel, weil er am Samstag im Halbfinale deutlich gegen Cobolli verlor. Der 23 Jahre alte Italiener konnte diese Leistung dann aber im Finale nicht veredeln. Cobolli hatte in München für emotionale Momente gesorgt, als er nach seinem Erfolg über Zverev über einen Tennis-Freund aus seinem Club sprach, der am Freitag im Alter von nur 13 Jahren gestorben sei. Cobolli weinte nach dem Sieg über Zverev.

Doppel Schnaitter/Wallner mit größtem Karriere-Erfolg

Trotz des Ausscheidens von Zverev gab es zum Turnierabschluss im Münchner Norden deutschen Jubel: Im Doppel holten sich Jakob Schnaitter und Mark Wallner überraschend den ersten ATP-Titel ihrer Karriere.

Feierten in München den Titel-Coup: Die Doppel-Qualifikanten Jakob Schnaitter (rechts) und Mark Wallner. © Sven Hoppe/dpa

Die gebürtigen Bayern, die seit 2023 zusammen spielen, hatten sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt und ließen sich dann nicht mehr stoppen. Im Finale schlugen sie die Franzosen Theo Arribage und Albano Olivetti mit 6:4, 6:7 (4:7), 12:10.