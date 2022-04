Oscar Otte in Aktion.

München

Tennisprofi Oscar Otte peilt beim Turnier in München das Halbfinale an. Der 28 Jahre Kölner trifft heute im dritten Match nach 11.00 Uhr auf Alejandro Tabilo aus Chile. Nach dem Aus von Olympiasieger Alexander Zverev ist Otte der letzte Deutsche im Einzelwettbewerb. Gegen den Südamerikaner geht er als Favorit in die Partie.