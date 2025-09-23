AZ-Plus

Tennislegende Niki Pilic ist gestorben

Die großen Erfolge im deutschen Tennis sind eng mit seinem Namen verbunden. Nun ist Mr. Davis Cup im Alter von 86 Jahren gestorben.
AZ/ dpa |
Der frühere Davis-Cup-Teamchef Niki Pilic ist im Alter von 86 Jahren gestorben.
Der frühere Davis-Cup-Teamchef Niki Pilic ist im Alter von 86 Jahren gestorben.
Der frühere Davis-Cup-Teamchef Niki Pilic ist im Alter von 86 Jahren gestorben.
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Der frühere Davis-Cup-Coach Niki Pilic ist tot. Der langjährige Tennis-Trainer starb am Montag im Alter von 86 Jahren in seiner kroatischen Heimat, wie der kroatische Tennis-Verband der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Pilic führte das deutsche Davis-Cup-Team 1988, 1989 und 1993 dreimal zum Titelgewinn und hatte dabei Spieler wie Boris Becker, Michael Stich, Carl-Uwe Steeb oder Eric Jelen an seiner Seite. Auch mit Kroatien (2005) und als Berater mit Serbien (2010) gewann er den prestigeträchtigen Teamwettbewerb.

Von 2015 bis 2017 kehrte Pilic noch einmal als Berater zum Deutschen Tennis Bund zurück. "Niki war sofort Feuer und Flamme", erinnerte sich DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard damals an seinen Kontakt mit dem tennisverrückten Pilic.

Bis zuletzt stand Pilic, der auch als Spieler Weltklasse verkörperte, auf dem Tennisplatz und arbeitete in Kroatien mit jungen Talenten. Zu den Schützlingen in seiner Akademie zählte einst auch der spätere Weltranglisten-Erste Novak Djokovic.

