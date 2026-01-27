AZ-Plus

Tennis-Talent Justin Engel holt Ex-Coach von Kerber

Justin Engel will in diesem Jahr in der Weltrangliste weiter nach vorne. Dafür hat er nun einen prominenten Namen zu seinem Team hinzugefügt.
dpa |
Justin Engel arbeitet in Zukunft mit dem Ex-Trainer von Angelique Kerber zusammen.
© Marijan Murat/dpa
München

Deutschlands Tennis-Nachwuchshoffnung Justin Engel hat sein Trainerteam um Angelique Kerbers früheren Coach Dieter Kindlmann erweitert. Der 43-Jährige wird ab dem 1. März gemeinsam mit Ulf Fischer (60) für den 18 Jahre alten Engel zuständig sein.

Kindlmann arbeitete in der Vergangenheit außer mit Kerber unter anderem mit Maria Scharapowa und der jetzigen Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka zusammen. Zuletzt trainierte er den Schweizer Dominic Stricker.

"Justin ist einer der interessantesten und besten Jugend-Tennisspieler der Welt. Ich bin sehr happy, Teil des Teams zu sein", sagte Kindlmann. Auch Engel freut sich auf die Zusammenarbeit. "Wir hatten vor Weihnachten eine Trainingswoche in der Tennis-Base in Oberhaching. Danach war für mich klar, dass das richtig gut passen würde."

Frühes Aus in Melbourne

Engel ist aktuell die Nummer 148 der Welt. Bei den Australian Open war er zuletzt in der Qualifikation gescheitert. In dieser Woche ist Engel beim Challenger-Turnier im französischen Quimper aktiv.

