Tennis-Jungstar Rune scheidet in Runde eins aus

Die US Open sind für den Weltranglistenvierten Holger Rune früh beendet. Vor der Erstrundenpartie hatte er noch über den Ort seines Matches gespottet.

Der Däne Holger Rune hat überraschend sein Erstrundenmatch bei den US Open verloren.

New York

Der Weltranglistenvierte Holger Rune ist bei den US Open bereits in der ersten Runde gescheitert. Der Tennis-Jungstar scheiterte zum Auftakt mit 3:6, 6:4, 3:6, 2:6 am Spanier Roberto Carballés Baena.

Während der Partie ließ sich Rune im dritten Satz am linken Oberschenkel behandeln. Der 20-Jährige hatte zuletzt bei den French Open und in Wimbledon jeweils das Viertelfinale erreicht. Seit dem Rasen-Klassiker Mitte Juli hat er jedoch kein Match mehr gewonnen.

Die Ansetzung für die Partie gegen Carballés Baena auf Platz 5 abseits der großen Stadien in New York hatte Rune vorab spöttisch kommentiert. Bei X, vormals Twitter, veröffentlichte er einen Plan der Anlage und schrieb: "Falls ihr Court 5 finden könnt, das ist, wo ich mein erstes Match am Montag spielen werde."