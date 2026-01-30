Tennis-Drama in Melbourne: Zverev verliert gegen Alcaraz

Alexander Zverev verliert in Melbourne das längste Tennisspiel seiner Karriere. Gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz muss er sich in fünf Sätzen und nach viel Drama geschlagen geben.

Melbourne

Alexander Zverev hat den erneuten Einzug ins Finale der Australian Open in einem Tennis-Drama verpasst. Der 28-Jährige musste sich in Melbourne in einem epischen Halbfinale Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7 geschlagen geben. Dabei hatte der Weltranglisten-Erste aus Spanien ab Ende des dritten Satzes mit großen körperlichen Problemen zu kämpfen.

Zwar waren die Temperaturen in Melbourne mit etwas mehr als 30 Grad deutlich angenehmer als an den großen Hitzetagen mit bis zu 45 Grad zuvor. Dafür war es sehr schwül, was Alcaraz offensichtlich große Probleme bereitete. Zverev schlug im fünften Satz zum Matchgewinn auf, brachte den Sieg aber nicht ins Ziel. Alcaraz verwandelte nach 5:27 Stunden seinen ersten Matchball.

Carlos Alcaraz rang Alexander Zverev in fünf Sätzen nieder. © Dar Yasin/AP/dpa

Zverev, der im vergangenen Jahr im Endspiel gegen Jannik Sinner verloren hatte, muss damit weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Alcaraz trifft nun im Endspiel am Sonntag entweder auf Titelverteidiger Sinner aus Italien oder Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien.