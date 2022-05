Taylor bleibt Weltmeisterin: Wenn Frauen mit Fäusten Geschichte schreiben

Im ausverkauften Madison Square Garden siegt Katie Taylor über Amanda Serrano.

New York - Eine Werbung fürs Frauenboxen? Nein! Es war vielmehr eine Werbung für den gesamten Boxsport! Das Kräftemessen der beiden erfolgreichsten Boxerinnen der Welt - Katie Taylor aus Irland und Amanda Serrano aus Puerto Rico - wurde seiner historischen Bedeutung mehr als gerecht.

Historischer Boxkampf vor knapp 20.000 Zuschauern

Erstmals in der 140-jährigen Geschichte des legendären Madison Square Garden in New York war ein Frauen-Fight der Hauptkampf. 19.187 Zuschauer waren Augenzeugen dieses historischen Fights, bei dem am Ende Taylor - Olympiasiegerin, fünfmalige Amateur-Weltmeisterin und Profi-Weltmeisterin - in einer Mehrheitsentscheidung den Sieg nach zehn spektakulären Runden zugesprochen bekam.

Überglücklich sprang Taylor in die Ringseile und wurden von den Fans mit Ovationen gefeiert. "Schaut, was wir gerade getan haben!", sagte die 35-Jährige: "Wir haben den Madison Square Garden ausverkauft. Der größte Kampf in der Geschichte des Frauenboxens." Die Platzwunde über dem Auge war Zeugnis, wie hart, wie schwer diese Titelverteidigung der Championesse war.

Beide Sportlerinnen haben ein Zeichen gesetzt

"Es war ein grandioser Kampf, der die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen hat", sagte die deutsche Box-Queen Regina Halmich, die zwischen 1995 und 2007 Weltmeisterin war und den Kampf für DAZN als Expertin kommentiert hat, der AZ: "Taylor und Serrano haben ein Zeichen gesetzt. Selbst Superstars wie Wrestling-Legende und Schauspieler Dwayne 'The Rock' Johnson waren aus den Häuschen, zollten den Kämpferinnen Respekt - und haben gratuliert. Ich bin begeistert und stolz."

Ja, es war ein Spektakel, aber auch eine Ringschlacht. In der fünften Runde schickte Serrano Taylor zu Boden. Die Schlagkraft von Serrano, die als einzige Boxerin der Welt, in sieben (!) Gewichtsklassen Weltmeisterin war und für diesen Fight zwei Klassen hoch gegangen ist, setzte Taylor, die da schon wie wie die Verliererin aussah, schwer zu.

Blut rann aus der Nase und aus dem Cut über dem Auge. "Ich musste alles raushauen", sagte Taylor, die durch den Punktsieg die Titel der Verbände WBA, WBC, IBF und WBO im Leichtgewicht, verteidigte: "Ich wusste, dass ich irgendwann in den Graben kommen würde. Sie ist eine phänomenale Kämpferin und ein großartiger Mensch."

Amanda Serrano kassiert erste Niederlage nach zehn Jahren

Blutüberströmt fightete sich Taylor in den Kampf zurück. Je länger der Schlagabtausch dauerte, umso mehr Akzente konnte sie setzen. Am Ende blieb sie auch im 21. Profikampf unbesiegt. Serrano musste hingegen zehn Jahre nach ihrer bisher einzigen Niederlage den Ring als Verliererin verlassen.

"Wir haben eine wahnsinnige Show hingelegt", sagte sie dennoch: "Frauen können verkaufen, Frauen können kämpfen." Dann eingten sich beide Figherinnen noch im Ring auf das, was die Boxwelt sehen will. "Lass es uns noch einmal machen, Amanda", sagte Taylor. Serrano antwortete sofort: "Wann immer du willst."

Regina Halmich wird Teil der internationalen Box-Ruhmeshalle

"Die Frauen haben endlich die Anerkennung und Aufmerksamkeit, die sie verdienen", sagte Halmich. Wie weit das Frauenboxen gekommen ist, zeigt die Tatsache, dass Halmich im Juni als erste zweite Deutsche nach dem unvergessenen, unvergleichlichen Max Schmeling in die internationale Ruhmeshalle des Boxens aufgenommen wird. Kein Henry Maske, kein Sven Ottke, kein Markus Beyer wurde diese Ehre je zuteil. Jetzt aber Hammich - Frauen-Power allerorten.