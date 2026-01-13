AZ-Plus
Tätlichkeit gegen Schiedsrichter: Eishockey-Profi gesperrt

Eishockey-Profi Alexandre Grenier fehlt den Augsburger Panther für sechs Spiele. Die Strafe kassiert er für ein ungewöhnliches Vergehen.
dpa |
Muss gesperrt aussetzen: Augsburgs Spieler Grenier. (Archivbild)
Muss gesperrt aussetzen: Augsburgs Spieler Grenier. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa
Augsburg

Eishockey-Profi Alexandre Grenier von den Augsburger Panther ist für die Tätlichkeit gegen einen Schiedsrichter für sechs Spiele gesperrt worden. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, wurde der Kanadier nachträglich bestraft und muss auch eine Geldstrafe bezahlen. Die Aktion war während des Spiels am Sonntag nicht geahndet worden.

Bei der 1:3-Niederlage gegen Greniers Ex-Club Kölner Haie hatte sich ein Referee nach dem Bully beim Versuch, aufzustehen, am Bein des Spielers abgestützt. Grenier, der mit dem Rücken zum Schiedsrichter stand, reagierte auf die Berührung mit einem Stockschlag in Richtung der Kniekehle des Offiziellen.

