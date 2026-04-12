Streckenrekord in Hannover: Mayer gewinnt Marathon-DM

Der Hannover Marathon ist dieses Jahr gleichzeitig die deutsche Meisterschaft in diesem Lauf. Bei den Frauen gewinnt eine Seriensiegerin, bei den Männern endlich der Zweite und Dritte der Vorjahre.

Hannover

Olympia-Läuferin Domenika Mayer hat zum vierten Mal den Hannover Marathon gewonnen und ist damit auch neue deutsche Meisterin über die 42,195-Kilometer-Distanz. Die 35-Jährige von der LG Telis Finanz Regensburg siegte mit dem Streckenrekord von 2:21:26 Stunden vor Fabienne Königstein von Hannover 96 (2:24:31).

Bei den Männern wurde Tom Thurley von Munich Athletics nach Bronze 2023 und 2025 sowie Silber 2024 zum ersten Mal deutscher Meister. Der 32-Jährige lief in 2:11:02 Stunden eine persönliche Bestzeit und belegte damit Platz sechs des gesamten Rennens. Als Erster kam der Kenianer Maru Kibet Thomas nach 2:07:53 Stunden ins Ziel.

"Es ist genau das, was ich mir vorgenommen habe. Persönliche Bestzeit, mein erster deutscher Meistertitel - mehr hätte ich heute nicht erreichen können", sagte Thurley dem NDR. Der WM-Zweite und 2024-Sieger Amanal Petros von Hannover 96 fehlte diesmal bei seinem Heimspiel.