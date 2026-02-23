Straubinger Führungsspieler Connolly beendet Karriere

Mike Connolly hat bei den Straubing Tigers Spuren hinterlassen. Im Sommer ist aber Schluss als Eishockey-Profi. Dem Verein bleibt er erhalten.

Straubing

Die Straubing Tigers verabschieden am Saisonende Stürmer Mike Connolly. Der 36-Jährige wird auf eigenen Wunsch seine aktive Profikarriere beenden. Der Kanadier war im Sommer 2015 aus Augsburg nach Straubing gewechselt und entwickelte sich zum Führungsspieler der Tigers. 140 Tore und 335 Vorlagen in 599 DEL-Spielen unterstreichen seine Bedeutung. Den Straubingern bleibt Connolly erhalten. Nach Saisonende wird er eine neue Rolle im administrativen Bereich des Vereins übernehmen.

"Mike hat diese Organisation über viele Jahre geprägt. Er war auf dem Eis ein außergewöhnlich intelligenter Spieler, in der Kabine ein Führungsspieler und für den gesamten Club ein absoluter Profi. Dass er auch nach seiner aktiven Karriere Teil der Straubing Tigers bleibt, freut uns sehr. Seine Erfahrung, seine Identifikation mit dem Standort und seine Persönlichkeit werden für uns auch in Zukunft von großem Wert sein", erklärte der Sportliche Leiter der Straubing Tigers, Jason Dunham.