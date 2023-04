Straubing Tigers verpflichten Nachwuchsnationalspieler

Die Straubing Tigers haben Eishockey-Juniorennationalspieler Linus Brandl für die neue Saison verpflichtet. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte, kommt der Stürmer von der U20-Mannschaft der Jungadler Mannheim. Am kommenden Donnerstag wird er mit dem deutschen U18-Team bei der WM in der Schweiz antreten.

14. April 2023 - 11:50 Uhr | dpa

Der bisherige Spieler bei Bremerhaven, Philip Samuelsson (vorne), und Mannheims Luca Tosto kämpfen um den Puck. Samuelsson wechselt zu den Straubing Tigers. © Uwe Anspach/dpa

Straubing "Ich bin begeistert von Linus. Ich sehe großes Potenzial in ihm und seiner Spielweise. Er zeigt schon in seinem jungen Alter ein großartiges Eishockeyverständnis, das er bald beim DEB und auch bei uns zeigen darf", sagte Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers laut Mitteilung. "Er ist einer der talentiertesten deutschen Rechtsschützen-Nachwuchsspieler und ich bin froh, dass er sich für unser Team entschieden hat." Zuvor hatten die Niederbayern in dieser Woche schon Abwehrspieler Philip Samuelsson von den Fischtown Pinguins Bremerhaven verpflichtet.