Straubing Tigers verpflichten Müller

Straubing

Die Straubing Tigers haben den Offensivspieler Marcel Müller verpflichtet. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mit. Der 35-Jährige spielte zuletzt für die Krefeld Pinguine in der 2. Liga, wo er in der vergangenen Saison auf 27 Tore und 57 Vorlagen kam. "Marcel ist ein sehr erfahrener Spieler, der die Liga bestens kennt", sagte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham. Der gebürtige Berliner hat in seiner Karriere bereits für mehrere DEL-Clubs gespielt.