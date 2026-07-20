Straubing Tigers verpflichten kanadischen Stürmer

Die Straubing Tigers holen einen neuen Stürmer nach Niederbayern. Der Sportliche Leiter erklärt, was ihm besonders gefällt.

Die Straubing Tigers haben den Kanadier Jamieson Rees verpflichtet. Der 25 Jahre alte Stürmer läuft in der kommenden Saison für die Niederbayern in der Deutschen Eishockey Liga auf. "Jamieson ist ein intensiver, beweglicher Stürmer, der unser Spiel mit Tempo und Energie bereichern kann", sagte Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

In Nordamerika sammelte Rees in den vergangenen Jahren umfangreiche Erfahrung in der American Hockey League. Dort stand er unter anderem für die Chicago Wolves, Charlotte Checkers, Springfield Thunderbirds und Belleville Senators auf dem Eis. "Ich freue mich sehr darauf, mich den Straubing Tigers anzuschließen und dieses neue Kapitel in meiner Karriere zu beginnen", sagte Rees.