Straubing Tigers verlängern Vertrag mit Verteidiger Kohl

Die Straubing Tigers haben Verteidiger Benedikt Kohl für eine weitere Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an sich gebunden. Wie die Niederbayern am Freitag mitteilten, geht der 34-Jährige somit in seine vierte Spielzeit bei den Tigers. In bisher 135 Spielen für Straubing verbuchte der gebürtige Berchtesgadener 35 Scorer-Punkte.

10. Juni 2022 - 11:04 Uhr | dpa

Straubings Benedikt Kohl (l) im Zweikampf mit Frank Mauer von München. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Straubing "Benedikt ist ein routinierter Verteidiger, der Stabilität und Ruhe in unsere Defensive bringt. Von seiner langjährigen Erfahrung profitiert die ganze Mannschaft und insbesondere unsere jüngeren Spieler", lobte Straubings Sportlicher Leiter, Jason Dunham.