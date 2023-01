Straubing Tigers verlängern Vertrag mit Kapitän Schönberger

Die Straubing Tigers können auch in der kommenden Saison auf ihren Kapitän Sandro Schönberger zählen. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga gab am Donnerstag die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 35 Jahre alten Stürmer bekannt. Schönberger geht damit in seine 15. Spielzeit beim niederbayerischen Verein.

12. Januar 2023 - 14:42 Uhr | dpa

Sandro Schönberger von Straubing (l) kämpft mit Alex Friesen von den Fischtown Pinguins um den Puck. © Armin Weigel/dpa/Archivbild

Straubing "Sandro ist mittlerweile ein echtes Urgestein in unserem Club. Er arbeitet seit Jahren hart auf dem Eis und gibt stets alles für das Team. Sandro ist auch abseits des Eises ein sehr wichtiger Bestandteil und eine Leitfigur für die Mannschaft. Er ist ein Vorbild für unsere jüngeren Spieler", erklärte Sportchef Jason Dunham. Schönberger ist mit insgesamt 625 Partien Rekordspieler der Straubinger. "Ich habe noch immer großen Spaß am Eishockey und freue mich, dass ich weiterhin ein Teil der Mannschaft bin. Die Vertragsverlängerung ist allerdings nur möglich, weil mich meine Familie so großartig unterstützt", sagte Schönberger, der 2009 aus Bad Tölz nach Straubing gewechselt war.