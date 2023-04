Straubing Tigers verlängern Vertrag mit Eishockey-Profi Kohl

Die Straubing Tigers und Benedikt Kohl gehen zusammen in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga. Wie der Club aus Niederbayern am Donnerstag mitteilte, verlängerte der Verteidiger für eine fünfte Spielzeit bei den Tigers. "Benedikt ist ein harter Arbeiter, der stets alles für sein Team gibt. Er kennt unser Spielsystem und die Liga seit Jahren bestens und kann viele Erfahrungen mit unseren jüngeren Spielern teilen", sagte Jason Dunham, Sportlicher Leiter, laut Mitteilung.

Der gebürtige Berchtesgadener freut sich "riesig" auf die neue Saison. "Für meine Familie und mich bedeutet das, ein weiteres Jahr in Straubing verbringen zu können. Außerdem habe ich große Lust, in meiner dann fünften Saison zusammen mit der Mannschaft hart an unseren Zielen zu arbeiten", sagte der 35-Jährige.