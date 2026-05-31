Straubing Tigers verlängern mit zwei Verteidigern

Die Straubing Tigers arbeiten weiter am Kader für die neue Saison. Ein Amerikaner geht in seine dritte Saison. Viel länger ist ein Routinier dabei.

Straubing

Die Straubing Tigers können in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga weiter mit zwei Verteidigern planen. Wie der Club aus Niederbayern mitteilte, verlängerte er den Vertrag mit Alex Green und Stephan Daschner für die Spielzeit 2026/27.

Der Amerikaner Green (27) geht damit in seine dritte Spielzeit im Tigers-Trikot. Daschner (37) absolvierte bereits in den Spielzeiten 2006/07 und 2007/08 erste Partien für die Straubing Tigers und kehrte zur Saison 2018/19 nach Niederbayern zurück. In der kommenden Saison geht der gebürtige Ingolstädter damit in seine neunte Spielzeit am Stück im Tigers-Trikot.