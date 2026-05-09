Straubing Tigers verlängern mit drei Verteidigern

Die Kaderplanungen bei den Straubing Tigers für die kommende Eishockey-Saison schreiten voran. Mit drei Profis verlängert der Club vom Pulverturm die Zusammenarbeit.

Straubing

Die Straubing Tigers haben die Verträge mit drei Verteidigern verlängert. Adrian Klein, Mario Zimmermann und Nicolas Beaudin werden auch in der kommenden Saison für die Tigers auflaufen, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte.

"Mit Adrian, Mario und Nicolas halten wir drei Verteidiger im Kader, die auf unterschiedliche Weise sehr wichtig für unsere Defensive sind", sagte Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubinger.

Klein und Zimmermann seit Jahren wichtiger Bestandteil

Der 22-jährige Klein kam zur Saison 2020/2021 zu den Tigers und absolvierte seitdem 258 DEL-Partien. Zimmermann wechselte eine Spielzeit später an den Pulverturm und kommt auf bislang 249 Einsätze in der höchsten Eishockey-Spielklasse Deutschlands.

"Adrian und Mario kennen unseren Club, unsere Liga und unsere Anforderungen sehr gut und haben sich über die vergangenen Jahre bei uns stetig weiterentwickelt", äußerte Dunham.

Beaudin mit 28 Scorerpunkten in der abgelaufenen Spielzeit

Der Kanadier Beaudin war erst im vergangenen Sommer aus Tschechien nach Bayern gewechselt und zeichnete sich vor allem durch seine spielerischen Qualitäten aus. Insgesamt kam er auf 28 Scorerpunkte in seiner Debüt-Saison für die Tigers. "Nicolas hat in seiner ersten Saison gezeigt, welche Qualitäten er im Spielaufbau und mit der Scheibe mitbringt", so Dunham.