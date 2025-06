Straubing Tigers verlängern mit drei Eishockey-Profis

Die drei Angreifer Elis Hede, Tim Fleischer und Danjo Leonhardt spielen auch in der kommenden Saison für die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga.

Straubing

Die Straubing Tigers haben die Verträge mit drei weiteren Profis um ein Jahr verlängert. Wie der Club in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, stehen die Stürmer Elis Hede, Tim Fleischer und Danjo Leonhardt auch in der kommenden Spielzeit für die Niederbayern auf dem Eis.

"Alle drei haben in ihrer ersten Saison bei uns überzeugt", sagte der Sportliche Leiter der Tigers, Jason Dunham. "Wir sind überzeugt, dass sie in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen können." In der abgelaufenen DEL-Runde war Straubing im Playoff-Viertelfinale gegen den späteren Meister Eisbären Berlin ausgeschieden.