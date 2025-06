Der Routinier bleibt an Bord. Die Straubing Tigers und der 35-jährige Connolly gehen in die elfte Saison.

Stürmer Mike Connolly geht in seine elfte Saison für die Straubing Tigers. Der 35-Jährige kam seit 2015 in über 500 Spielen für den niederbayerischen Club aus der Deutschen Eishockey Liga zum Einsatz. Der in Kanada geborene Routinier ist der dienstälteste Spieler im Kader.