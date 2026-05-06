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Straubing Tigers trennen sich von Co-Trainer und Verteidiger

Nach nur einer Saison trennen sich die Straubing Tigers von Marc-André Gragnani. Auch ein Verteidiger, der erst im November ins Team kam, muss den Verein verlassen.
dpa |
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Die Straubing Tigers geben zwei Abgänge bekannt (Symbolbild).
Die Straubing Tigers geben zwei Abgänge bekannt (Symbolbild). © Tobias Hase/dpa
Straubing

Die Straubing Tigers geben zwei Abgänge bekannt. Die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) werden sie ohne Assistant-Coach Marc-André Gragnani und Verteidiger Ryan Merkley bestreiten.

Für den 39 Jahre alten Gragnani ist bereits nach einer Saison in Straubing Schluss. Er war vergangene Saison an den Pulverturm gewechselt und spielte zuvor bei verschiedenen Teams in der NHL. Für den kanadischen Ex-Verteidiger war Straubing die erste Trainer-Station. 

Merkley kam während der laufenden Saison im vergangenen November zu den Tigers. Zuvor stand der Rechtsschütze im Sibirien beim HK Awangard Omsk unter Vertrag.

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