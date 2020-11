Straubing Tigers ohne verletzten Verteidiger Brandt

Die Straubing Tigers müssen mehrere Wochen auf Verteidiger Marcel Brandt verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte, hat sich der 28-Jährige am vergangenen Samstag im Rahmen des Deutschland Cups eine Knieverletzung zugezogen. Brandt wird nach ersten Untersuchungen bei optimalem Heilungsverlauf etwa vier bis sechs Wochen nicht am Training teilnehmen können.

10. November 2020 - 14:40 Uhr | dpa

Marcel Brandt von den Straubinger Tigers. © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Straubing "In den nächsten Tagen werden weitere Untersuchungen bei unserem Teamarzt Dr. Markus Vogt nähere Erkenntnisse zu Marcels Verletzung erbringen", sagte der Sportliche Leiter Jason Dunham.