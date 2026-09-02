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Straubing Tigers mehrere Wochen ohne Sturmneuzugang

Taro Jentzsch wird den Saisonstart bei den Straubing Tigers verpassen. Der Stürmer hat sich eine Unterkörperverletzung zugezogen.
dpa |
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Taro Jentzsch hat sich eine Unterkörperverletzung zugezogen. (Archivbild)
Taro Jentzsch hat sich eine Unterkörperverletzung zugezogen. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen in den kommenden Wochen ohne Taro Jentzsch auskommen.

Der 26 Jahre alte Stürmer hat sich im Training eine Unterkörperverletzung zugezogen, wie die Tigers mitteilten. Er wird voraussichtlich rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen und damit auch den DEL-Start verpassen. Jentzsch war vor dieser Saison nach drei Jahren bei den Iserlohn Roosters nach Straubing gewechselt.

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