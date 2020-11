Straubing Tigers holen kanadischen Torwart Robson

Die Straubing Tigers haben den kanadischen Torwart Mat Robson unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige kam in der vergangenen Saison in der unterklassigen American Hockey League für Iowa Wild zum Einsatz. Wie die Straubinger am Mittwoch mitteilten, absolvierte Robson dabei 26 Einsätze und kam auf eine Fangquote von 90,1 Prozent. Beim niederbayerischen Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bekommt er die Rückennummer 40.

18. November 2020 - 12:01 Uhr | dpa

Ein Puck liegt vor einem Schläger im Spiel auf dem Eis. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Straubing "Dass ein Spieler in einer Mannschaft mit Gewinner-Mentalität gespielt hat, ist für mich immer ein entscheidender Faktor bei der Besetzung einer unserer Importstellen, denn Gewinnen ist ansteckend", erklärte Straubings Sportchef Jason Dunham.