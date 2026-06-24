Straubing Tigers holen kanadischen Stürmer

Die Straubing Tigers kommen mit ihrer Personalplanung voran. Aus Florida wechselt ein neuer Angreifer nach Niederbayern.

Straubing

Die Straubing Tigers haben den kanadischen Stürmer Hudson Elynuik für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Der 28-Jährige kann sowohl auf der Center- als auch auf der Flügelposition eingesetzt werden. Elynuik wurde 2016 in der dritten Runde an Position 74 von den Carolina Hurricanes aus der NHL gedraftet. Zuletzt lief er für die Florida Everblades in der ECHL auf.

"Hudson ist ein großer, körperlich präsenter Spieler, der uns in der Offensive mehr Tiefe und Flexibilität gibt. Er bringt Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit und hat gerade in der vergangenen Saison gezeigt, dass er auch offensiv Akzente setzen kann", erklärte Straubings Sportchef Jason Dunham.