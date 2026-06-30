Straubing Tigers holen Assistenztrainer aus Wolfsburg

Die Straubing Tigers haben einen Assistenztrainer von einem DEL-Rivalen verpflichtet. Dieser weiß aus eigener Erfahrung, wie man in Deutschland Pokale gewinnt.

Straubing

Die Straubing Tigers haben einen früheren NHL-Profi und deutschen Meister als Assistenzcoach verpflichtet. Gary Shuchuk wechselt nach fünf Jahren als Co-Trainer der Grizzlys Wolfsburg innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach Niederbayern. Der 59 Jahre alte Kanadier kam als Spieler unter anderem in 162 Partien der besten Liga der Welt zum Einsatz. In der DEL spielte er eine Saison für die Düsseldorfer EG und zwei Spielzeiten für die Krefeld Pinguine - gekrönt mit der Krefelder Meisterschaft 2003 als Kapitän.

Der ehemalige Stürmer versprach in einer Mitteilung, "alles dafür zu tun, um den Tigers und ihren großartigen Fans dabei zu helfen, eine DEL-Meisterschaft nach Straubing zu holen". Als Headcoach gehen die Tigers mit Craig Woodcroft in die Saison, der seit vergangenen Februar die Straubinger trainiert.