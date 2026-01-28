AZ-Plus
Steinmeier bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele

Der Bundespräsident schaut sich am Samstag und Sonntag Wettkämpfe an. Dabei steht auch ein Besuch beim Eishockey auf dem Programm.
dpa |
Bundespräsident Steinmeier reist zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele.
Bundespräsident Steinmeier reist zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele. © Bernd von Jutrczenka/dpa
Berlin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am 6. Februar zum Auftakt der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’ Ampezzo nach Italien und wird dort am Freitagabend kommender Woche der Eröffnungsfeier der XXV. Winterspiele beiwohnen. Dies teilte das Bundespräsidialamt mit.

Zudem besucht der 70-Jährige am Samstag das olympische Dorf und wird sich das Eishockeyspiel der Frauen zwischen Deutschland und Japan anschauen. Am Sonntag stehen Besuche der Wettkämpfe im Ski alpin der Damen und dem Biathlon auf dem Programm, ehe Steinmeier am Abend nach Berlin zurückfliegt.

