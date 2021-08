Zweiter Sieg in Folge: SpVgg Unterhaching gewinnt auch in Heimstetten

Das nächste Erfolgserlebnis für die Mannschaft von Ex-Nationalspieler Sandro Wagner! Die SpVgg Unterhaching setzt sich am 5. Spieltag der Regionalliga Bayern mit 2:0 in Heimstetten durch.

München – Die SpVgg Unterhaching kommt so langsam in die Spur! Am Dienstagabend gewann der Drittliga-Absteiger das Derby in Heimstetten mit 2:0 und feierte damit den zweiten Sieg in Serie.

Stephan Hain (33.) und Patrick Hobsch (72.) erzielten die Tore für die Elf von Sandro Wagner.

Durch den Auswärtsdreier machten die Hachinger in der Tabelle einen Sprung nach oben und belegen nach dem 5. Spieltag mit sieben Zählern Rang acht in der Regionalliga Bayern. Bereits am Freitag geht es für die Münchner Vorstädter weiter: Im Hachinger Sportpark ist dann Kellerkind Eltersdorf zu Gast.