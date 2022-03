Zweiter Sieg in Folge: SpVgg Unterhaching gewinnt auch in Eltersdorf

Die SpVgg Unterhaching gewinnt beim Aufsteiger SC Eltersdorf mit 5:1 und springt in der Regionalliga-Tabelle auf Platz sechs.

München – Die SpVgg Unterhaching ist wieder in der Spur! Nach zwei Pleiten zum Jahresauftakt feierte die Mannschaft von Sandro Wagner am Dienstagabend den zweiten Sieg in Serie in der Regionalliga Bayern. In Eltersdorf setzten sich die Münchner Vorstädter im Nachholspiel mit 5:1 durch.

Die Tore für Unterhaching erzielten Patrick Hobsch und Sandro Porta jeweils mit einem Doppelpack sowie Leonard Grob. Manuel Stark traf für die Gastgeber.

Durch den Dreier springen die Hachinger in der Tabelle auf Rang sechs. Am Freitagabend (19 Uhr) kommt es zum Nachbarschafts-Duell gegen den FC Bayern II.