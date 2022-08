Zwei Rückstände gedreht: SpVgg Unterhaching schlägt auch Heimstetten

Der Lauf der SpVgg Unterhaching geht weiter. Am Dienstagabend setzte sich das Team von Sandro Wagner auch gegen den SV Heimstetten durch und feierte den vierten Ligasieg im vierten Spiel.

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching marschiert weiter durch die Regionalliga Bayern. Am Dienstagabend feierte das Team von Trainer Sandro Wagner trotz zweier Rückstände einen 3:2-Sieg gegen den SV Heimstetten.

Lukas Riglewski brachte die Gäste im Hachinger Sportpark bereits in der 10. Minute in Führung. Die Vorstädter ließen mit ihrer Antwort aber nicht lange auf sich warten und kamen durch Boipelo Mashigo in der 20. Minute zum Ausgleich. Im Anschluss dominierte die Spielvereinigung, ging durch einen Treffer von Mohamad Awata aber erneut in Rückstand (32.).

Haching macht in der zweiten Halbzeit Druck

Nach dem Seitenwechsel machte Haching weiter Druck, ließ jedoch die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen. So dauerte es bis zur 66. Minute, bis Mathias Fetsch den überfälligen Ausgleich erzielte. Den Schlusspunkt in einer intensiven Partie setzte Manuel Stiefler mit dem Siegtreffer zum 3:2.

Durch den vierten Sieg im vierten Ligaspiel grüßen die Hachinger mit zwölf Punkten weiter von der Tabellenspitze. Weiter geht's für das Team von Trainer Sandro Wagner am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel beim SV Wacker Burghausen.