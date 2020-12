Wieder kein Auswärtssieg: Haching verliert in Halle

Die SpVgg Unterhaching zieht in der Nachholspiel des 8. Spieltages den Kürzeren und muss sich dem Halleschen FC nach zwei Treffern von Terrence Boyd geschlagen geben.

Unterhaching - In der Fremde geht einfach nichts zusammen: Die SpVgg Unterhaching hat ihr Drittliga-Nachholspiel beim Halleschen FC mit 0:2 (0:1) verloren und ist auswärts nun schon seit vier Spielen in Serie ohne Sieg.

Torjäger Terrence Boyd erzielte beide Treffer für die Gastgeber (34./53.) und war bei eisigen Temperaturen auch gleich Protagonist der ersten gefährlichen Szene der Partie: Der Deutsch-Amerikaner zog aus der Drehung ab, Hachings-Keeper Nico Mantl parierte mit dem Fuß (5.).

Die Spielvereinigung versuchte es auf dem schwierigen Geläuf immer wieder über Konter, die aber meist in zu ungenauen Abspielen endeten. Die Heimelf wiederum störte das Aufbauspiel mit frühem Anlaufen.

Halle weitete seine Erfolgsserie auf drei Siege am Stück aus - dank Boyd. Nach einer Flanke von Lukas Boeder war er zunächst per Kopf erfolgreich, ehe er kurz nach Wiederanpfiff den Doppelpack schnürte. Der 29-Jährige setzte sich bei einem Konter über die rechte Seite durch und bezwang Mantl mit einem gezielten Schuss ins lange Eck.

Am Samstag steht für die Hachinger bereits die nächste Auswärtsfahrt an, weit hat es der Tross allerdings nicht: Im Münchner Olympiastadion trifft die Mannschaft von Trainer Arie van Lent auf Türkgücü München, das ebenfalls am Mittwoch eine Partie bei Hansa Rostock nachholte (0:2).