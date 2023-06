Wagner jubelt: Unterhaching gewinnt erstes Drittliga-Playoff

Die SpVgg Unterhaching macht einen großen Schritt in Richtung 3. Liga. Die Oberbayern gewinnen das Relegations-Hinspiel in Cottbus und könnten Trainer Sandro Wagner am Sonntag ein Happy End bescheren.

07. Juni 2023 - 22:39 Uhr | dpa

Unterhachings Markus Schwabl (l) und Simon Skarlatidis klatschen ab. © Robert Michael/dpa