SpVgg Unterhaching springt mit Kantersieg an die Tabellenspitze

Traumstart für Unterhaching in die neue Regionalliga-Saison. Nach dem 3:1 in Buchbach folgte am Samstag der zweite Erfolg und der Sprung an die Tabellenspitze.

23. Juli 2022 - 18:09 Uhr | aw

Die SpVgg Unterhaching feiert einen Kantersieg gegen den FC Illertissen. © IMAGO / foto2press

Unterhaching - Das mit der SpVgg Unterhaching in dieser Regionalliga-Saison zu rechnen sein wird, bewiesen das Team von Coach Sandro Wagner bereits zum Ligaauftakt, beim 3:1-Auswärtserfolg gegen den TSV Buchbach. Haching mit Kantersieg gegen Illertissen Auch im ersten Heimspiel der Saison gegen den FV Illertissen (4:0) zeigten die Hachinger, dank einer starken zweiten Halbzeit, keine Blöße. Im ersten Durchgang stellten sich die Gäste noch tapfer gegen die Münchner Vorstädter. Erst in der 39. Minute konnte Mashigo die Hausherren in Führung bringen, ein Unentschieden wäre zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient für Illertissen gewesen. Doch in der zweite Hälfte zeigte die Wagner-Elf ihre ganze Qualität. Binnen 13 Minuten machten die Hachinger aus einer 1:0- eine 4:0-Führung. Fetsch (51.), Skarlatidis (61.) und Hobsch (64.) ließen Coach Wagner und die Fans im Stadion mehrfach jubeln. Mit nun sechs Punkten und 7:1 Toren aus zwei Partien verdrängt die SpVgg Unterhaching den FC Bayern II von der Tabellenspitze. Die Münchner verloren am Freitag gegen Ansbach mit 0:2 und fielen in der Tabelle weit zurück. Der FV Illertissen ist nach zwei Auftakt-Pleiten Tabellenletzter der Regionalliga Bayern.