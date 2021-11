Siegesserie gerissen: SpVgg Unterhaching spielt nur Remis gegen Nürnberg II

Die SpVgg Unterhaching trennt sich am Freitagabend vom 1. FC Nürnberg II mit einem 1:1-Unentschieden.

München – Nach drei Siegen in Folge ist die Serie der SpVgg Unterhaching gerissen. Gegen den 1.FC Nürnberg II kam die Elf von Sandro Wagner am Freitagabend nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Im Hachinger Sportpark sah es lange nach einem torlosen Remis aus, doch die Schlussphase hatte es nochmal in sich. Leonardo Vonic brachte die Zweitvertretung des Clubs in der 87. Minute in Front. Nur eine Minute später traf erneut Sandro Porta, wie bereits beim 1:0-Erfolg gegen Aubstadt, spät für die Münchner Vorstädter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Durch die Punkteteilung belegen die Hachinger weiter Rang acht in der Regionalliga Bayern, Nürnberg liegt zwei Plätze dahinter. Nächsten Samstag (20.11., 14 Uhr) trifft die Wagner-Elf abermals auf eine Zweitvertretung. Dann ist Unterhaching zu Gast beim FC Augsburg II.