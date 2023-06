Sandro Wagner sagt Liefering ab: "Bin durch und brauche Ruhe"

Sandro Wagner hat einen Posten als Cheftrainer in nächster Zeit ausgeschlossen und Liefering eine Absage erteilt.

Unterhaching - Der frühere Nationalspieler Sandro Wagner hat eine weitere Anstellung als Cheftrainer für die nächste Zeit ausgeschlossen. "Ich will jetzt einfach nur ein Jahr hospitieren und lernen. Ich brauche Urlaub und Ruhe. Das war alles zu viel, auch mit dem Fernsehen. Ich bin durch und mache jetzt weniger", sagte Wagner am Sonntag nach dem Aufstieg in die 3. Liga mit der SpVgg Unterhaching.

Zwei Jahre hatte Wagner die Hachinger geleitet. Es war die erste Trainerstation des 35-Jährigen. Zuletzt hatten Medien spekuliert, dass der frühere Nationalstürmer den FC Liefering, das österreichische Farmteam von Red Bull Salzburg, übernehme. "Meine Zukunft ist scheißegal. Ich gehe nicht zu Liefering", stellte Wagner klar.

An diesem Montag steht erst einmal die Trainerscheinprüfung für den ehemaligen Bayern-Profi an. Seine Hachinger Mannschaft will den Aufstieg auf Mallorca feiern. "Vielleicht fliege ich nach. Am Dienstag sieht man mich vielleicht am Ballermann, Augen auf!", sagte Wagner.