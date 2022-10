Regionalliga: SpVgg Unterhaching patzt bei Kellerkind TSV Rain/Lech

Trotz einer frühen Führung kommt die SpVgg Unterhaching beim TSV Rain/Lech nicht über ein 1:1 hinaus. Die Tabellenführung hat das Team von Trainer Sandro Wagner aber weiter inne.

Die SpVgg Unterhaching ließ beim TSV Rain/Lech am Samstag zwei Punkte liegen.

Rain/Lech - Der Spitzenreiter stolpert beim Kellerkind! Am Samstagnachmittag spielte die SpVgg Unterhaching beim Tabellenvorletzten TSV Rain/Lech nur 1:1.

Dabei erwischten die Hachinger eigentlich einen Traumstart: Mathias Fetsch brachte die Spielvereinigung bereits in der dritten Minute in Führung. Trotz überlegener erster Hälfte gelang es dem verletzungsgeplagten Team von Trainer Sandro Wagner, der auf neun Spieler verzichten musste, allerdings nicht, für klare Verhältnisse zu sorgen. Nach dem Seitenwechsel war die Partie ausgeglichener. In der 75. Minute war es Kevin Gutia, der den Ausgleich für die Hausherren erzielte.

SpVgg Unterhaching: Vorsprung auf Würzburg schmilzt zusammen

Trotz des Punktverlusts bleiben die Hachinger aber weiterhin Tabellenführer. Der Vorsprung auf die Würzburger Kickers, die sich im Parallelspiel mit 3:0 beim TSV Aubstadt durchsetzen konnten, beträgt nun jedoch nur noch einen Zähler. Am kommenden Samstag geht es für die Spielvereinigung mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt weiter.