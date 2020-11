Niederlage in Dresden: SpVgg Unterhaching steckt im Tabellenkeller fest

Die SpVgg Unterhaching verliert auch bei Dynamo Dresden und steckt im Tabellenkeller fest.

München - Die Krise geht weiter! Die SpVgg Unterhaching kassiert bei Dynamo Dresden eine 0:2-Niederlage (0:0) und steckt weiter tief im Abstiegskampf.

Abwehrspieler Marco Hartmann brachte die Sachsen in Führung (27.). Vier Minuten vor der Pause erhöhte Philipp Hosiner auf 2:0. Die Münchner Vorstädter belegen durch die sechste Saisonniederlage Rang 17 in der 3. Liga, haben allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Dresden setzt seinen Aufwärtstrend fort und hat als Tabellendritter nur noch zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Saarbrücken.

Unterhaching trifft am kommenden Wochenende auf Zweitliga-Absteiger Wiesbaden und hofft nach mittlerweile fünf sieglosen Partien in Folge mal wieder auf ein Erfolgserlebnis.