Heimsieg gegen Buchbach: Unterhaching verteidigt Tabellenführung

Es war ein hartes Stück Arbeit: Ein Doppelschlag in der zweiten Halbzeit hat der SpVgg Unterhaching einen 2:0-Sieg gegen den TSV Buchbach beschert.

Unterhaching - Dank eines etwas mühsamen, aber verdienten 2:0 (0:0)-Erfolges über den TSV Buchbach hat die SpVgg Unterhaching die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern verteidigt.

Die Würzburger Kickers bleiben der Spielvereinigung allerdings als hartnäckigster Verfolger auf den Fersen, siegten ihrerseits mit 5:1 bei der SpVgg Hankofen-Hailing und haben weiter einen Punkt Rückstand auf den Liga-Primus.

Im Unterhachinger Sportpark hielten die personell angeschlagenen Gäste lange Zeit dagegen und gerieten erst nach einer knappen Stunde auf die Verliererstraße.

Krattenmacher und Schwabl machen mit ihren Toren alles klar

Dann setzte sich doch noch die spielerische Klasse der Hachinger durch, die mit einem Doppelschlag alle Zweifel am 15. Sieg im 20. Saisonspiel beseitigten.

Vor 1.850 Zuschauern brachte Maurice Krattenmacher sein Team in der 67. Minute mit einem Schlenzer im Anschuss an einen zu kurz abgewehrten Eckstoß in Führung, und kurz darauf erzielte Markus Schwabl auf Vorarbeit von Sebastian Maier das 2:0 (70.).

Am kommenden Samstag (14) gastiert die SpVgg Unterhaching beim Tabellen-15. FV Illertissen.