Hachings Patrick Hasenhüttl fällt nach Knie-OP länger aus

Patrick Hasenhüttl kann wegen seiner Knieverletzung etwa fünf Wochen lang nicht für die SpVgg Unterhaching auf Torejagd gehen.

Patrick Hasenhüttl spielte zuletzt am 19. Januar für die SpVgg Unterhaching - beim 0:0 gegen Türkgücü München.

Unterhaching - Die in der Dritten Liga vom Abstieg bedrohte SpVgg Unterhaching muss weitere "vier bis fünf Wochen" auf ihren Angreifer Patrick Hasenhüttl verzichten.

Wie der Tabellen-17. am Dienstag mitteilte, ist der 23-Jährige erfolgreich am Knie operiert worden. Der Österreicher hatte bereits die letzten vier Partien mit Knieproblemen verpasst. All diese Begegnungen gingen verloren.

Hasenhüttl: Knieverletzung beim 0:0 gegen Türkgücü

Mit fünf Treffern in 17 Einsätzen ist der Sohn von Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl weiterhin bester Torjäger seiner Mannschaft. Die Verletzung erlitt er ausgerechnet beim 0:0 gegen Aufsteiger Türkgücü München - von dort war er erst im Sommer zur Spielvereinigung gewechselt.