Corona-Fälle beim nächsten Gegner: Haching-Partie abgesagt

Während bei der SpVgg Unterhaching wieder Corona-Entwarnung herrscht, ist die Lage beim kommenden Gegner deutlich schlechter. Gleich fünf Spieler des SC Verl wurden positiv auf Covid-19 getestet. Das Spiel wurde abgesagt.

Unterhaching - Die Partie zwischen der SpVgg Unterhaching und dem SC findet nicht statt. Der Aufsteiger hatte beim DFB einen Antrag auf eine Spielabsage gestellt, wie die . Der DFB folgte diesem Antrag und sagte das Spiel ab. Ein Nachholtermin für die abgesagte Partie gibt es bislang noch nicht.

Zwar hatte eine weitere Corona-Testreihe bei der SpVgg Unterhaching erneut ausschließlich negative Ergebnisse geliefert. Nachdem die Mannschaft bereits am Montag wieder ins Training starten durfte, stieß sogar der vergangene Woche positiv getestete Spieler dazu.

Mehrere Corona-Fälle beim SC Verl

Während bei Haching also Corona-Entwarnung herrscht, war die Lage beim kommenden Gegner, dem SC Verl, zunächst unklar. Bei den Ostwestfalen wurden am vergangenen Freitag zwei Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Das Gesundheitsamt ordnete daraufhin eine 14-tägige Quarantäne für den kompletten Kader an. Eine erneute Testung beim SC hat nun ergeben, dass drei weitere Spieler das Virus haben. Damit sind nun insgesamt fünf Spieler von Verl direkt betroffen.