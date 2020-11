Corona-Fälle beim nächsten Gegner: Haching-Spiel auf der Kippe

Während bei der SpVgg Unterhaching wieder Corona-Entwarnung herrscht, ist die Lage beim kommenden Gegner noch unklar. Kann das Spiel gegen den SC Verl am Sonntag wie geplant stattfinden?

Unterhaching - Eine weitere Corona-Testreihe bei der SpVgg Unterhaching hat erneut ausschließlich negative Ergebnisse geliefert. Nachdem die Mannschaft bereits am Montag wieder ins Training starten durfte, darf nun auch der vergangene Woche positiv getestete Spieler dazustoßen. Das teilte die Spielvereinigung am Mittwoch mit.

Corona-Fälle beim SC Verl

Während bei Haching also Corona-Entwarnung herrscht, ist die Lage beim kommenden Gegner, dem SC Verl, noch unklar. Bei den Ostwestfalen wurden am vergangenen Freitag zwei Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Das Gesundheitsamt hat daraufhin eine 14-tägige Quarantäne für den kompletten Kader angeordnet. Anfang der Woche sagte Verls Sportchef Raimund Bertels gegenüber der " ", dass die Partie am Sonntag gegen Unterhaching "mega gefährdet" sei.

Eine weitere Testung am Dienstag sollte weitere Erkenntnisse liefern, ob das Spiel stattfinden kann. Jedoch hat Verl noch nichts zu den Ergebnissen der Testreihe gesagt. Auch die Hachinger konnten am Mittwoch auf AZ-Nachfrage noch nichts zum Thema sagen. Das Spiel am Sonntag könnte also weiterhin auf der Kippe stehen.