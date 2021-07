"Christkindl" Wagner ist "Feuer und Flamme" für Unterhaching

Sandro Wagner will die SpVgg Unterhaching mit viel Emotionalität wieder zurück in die 3. Liga führen. Das kündigte der neue Trainer des Fußball-Regionalligisten am Dienstag an. "Ich bin Feuer und Flamme für die Aufgabe", sagte der ehemalige Nationalspieler, plädierte zugleich aber für Nachsicht gegenüber seinem Team, in dem neben wenigen Routiniers sehr viele junge Spieler sind. "Wir wollen den maximalen Erfolg, aber das braucht Zeit." Sein Projekt bei den Hachingern sei auf 24 Monate ausgelegt, sagte er.

13. Juli 2021 - 16:59 Uhr | dpa

Trainer Sandro Wagner spricht. © Uwe Lein/dpa/Archivbild