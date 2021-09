5:4 gegen Rosenheim: Endlich wieder ein Hachinger Sieg

Regionalligist SpVgg Unterhaching kann doch noch gewinnen: Beim 5:4 (2:2) gegen das neue Schlusslicht 1860 Rosenheim machte es die Elf von Trainer Sandro Wagner unnötig spannend.

11. September 2021 - 16:32 Uhr

Unterhaching - Am Ende ist es noch einmal eng geworden: Nach einem komfortablen Drei-Tore-Vorsprung rettete Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching am Samstag ein 5:4 (2:2) gegen den 1860 Rosenheim über die Zeit.

Binnen elf Minuten: Unterhachings Patrick Hobsch erzielt Hattrick

Nach vier Regionalliga-Spielen ohne Sieg endlich wieder ein Erfolgserlebnis für die Hachinger, die den Dreier in erster Linie Angreifer Patrick Hobsch zu verdanken hatte, der mit seiner Treffer-Serie in der 52., 59. (per Foulelfmeter) und 62. Minute einen Hattrick erzielte.

Stephan Hain (19.) und David Pisot (27.) hatten die Heimelf vor der Pause zweimal in Führung gebracht, die die Rosenheimer Nico Schiedermeier (25.) und Linor Shabani (44.) jeweils ausglichen.

Joker Sascha Marinkov (74.) und noch einmal Gäste-Kapitän Shabani (89.) sorgten mit ihren beiden Toren für eine heiße Schlussphase. Die SpVgg Unterhaching verbesserte sich auf Platz sieben, 1860 Rosenheim rutschte ans Tabellenende ab.