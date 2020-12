4:1! SpVgg Unterhaching stürzt Waldhof Mannheim in die Krise

Es war der bis dato höchste Hachinger Sieg der Saison: Die SpVgg Unterhaching hat am 16. Drittliga-Spieltag mit 4:1 (3:1) beim SV Waldhof Mannheim gewonnen.

Mannheim/München - Während die SpVgg Unterhaching am Dienstagabend ihren zweiten Auswärtsdreier bejubelte, geriet der gastgebende SV Waldhof Mannheim in der Dritten Liga aus dem Tritt und rutschte nach nun drei Pleiten in eine sportliche Krise.

Die Hachinger Tore beim letzten Auswärtsspiel des Jahres 2020 erzielten Moritz Heinrich (13.), Paul Grauschopf (22.), Niclas Anspach (41.) und Luca Marseiler (57.). Den Anschlusstreffer für die Gastgeber erzielte Rafael Garcia in der 27. Minute.

Deutlicherer Hachinger Erfolg war möglich

Die Gäste hätten sogar noch höher gewinnen können, die Mannschaft von Patrick Glöckner erlitt die dritte Niederlage innerhalb von acht Tagen und kassierte dabei 1:11 Tore.

Am Samstag geht's für Haching gegen FC Bayern II

Trainer Arie van Lent baute die gegen Kaiserslautern siegreiche Elf nur auf einer Position um: Niclas Stierlin rückte für den angeschlagenen Lucas Hufnagel in die Startformation. Die Hachinger nutzten die defensiven Unzulänglichkeiten der Mannheimer konsequent aus. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Haching konzentriert und machte bereits nach 57 Minuten den Deckel drauf.

Zum Abschluss des Jahres wartet noch einmal ein Highlight auf die Spielvereinigung: Am Samstag (14 Uhr) ist der FC Bayern II im Stadion am Sportpark zu Gast.