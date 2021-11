4:1! SpVgg Unterhaching fertigt Wacker Burghausen ab

Die SpVgg Unterhaching fährt den dritten Sieg in Folge ein und schlägt Wacker Burghausen mit 4:1.

Burghausen - Es läuft für die SpVgg Unterhaching! Am Freitagabend setzte sich die Mannschaft von Sandro Wagner mit 4:1 beim SV Wacker Burghausen durch.

Hain und Hobsch schnüren Doppelpack

Stephan Hain brachte Haching schon nach acht Minuten in Führung. In der Folge wurde Burghausen stärker und kam durch Andre Leipold zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel übernahm die Spielvereinigung die Kontrolle über das Spiel und kam durch Patrick Hobsch in der 53. Minute zur erneuten Führung. Zehn Minuten später erhöhte Hain auf 3:1, bevor Hobsch mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 70. Minute für den 4:1-Endstand sorgte.

Die SpVgg Unterhaching belegt nun mit 31 Punkten den achten Tabellenplatz, hat aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Wacker Burghausen ist nach der Niederlage auf Platz fünf mit 35 Zählern.